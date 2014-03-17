奥巴马警告称美国准备制裁俄罗斯

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日（记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周日对俄罗斯总统普京表示，美国拒绝承认乌克兰克里米亚地区的公投结果，并警告称美国已准备好就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。
白宫称，奥巴马向普京明确表示乌克兰危机仍可通过外交途径解决，但俄罗斯首先要停止军事入侵乌克兰领土。预计美国及其欧洲盟友可能最早周一就将对俄罗斯官员实施“有针对性的”制裁性措施。
克里米亚地方当局称，已统计超过一半的选票，其中选择支持加入俄罗斯的选票占95.5%。
“他（奥巴马）强调，俄罗斯的行动侵犯了乌克兰的主权和领土完整，我们准备好与欧洲合作伙伴国协调一致，让俄方为其行动进一步付出代价。”白宫介绍奥巴马与普京的通话情况时说。
白宫称，奥巴马向普京表示，克里米亚公投是在“俄罗斯军事干预的胁迫下”进行的，因此是虚假的，美国和国际社会绝不会承认。
据克里姆林宫的说法，普京对奥巴马表示克里米亚公投合法，两国元首一致认为需合作推动乌克兰局势走向稳定。
两国关于此次通话的口径均提到需要向乌克兰派出国际监督员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)