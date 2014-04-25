克里：俄在乌克兰问题上改弦更张的时间已所剩无几

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月24日 - 美国国务卿克里周四暗示，美国距离加大制裁俄罗斯的时间更近了，称留给俄罗斯在乌克兰问题上改弦更张的时间已经不多。
克里直言不讳地指责俄罗斯利用宣传工具掩盖其在乌克兰东部行为之实：为该地区制造不稳定，并破坏下月计划进行的乌克兰大选。
他在美国国务院媒体办公室对记者表示：“（俄罗斯）改弦更张的时间不多了。”克里再次重申，如果普京不改变政策，美国可能会对俄罗斯实施新制裁。
“如果俄罗斯让事态缓和下来，我们都很欢迎，如果俄罗斯不这样做，全世界无疑会让俄付出更大代价。这是一个代价不菲的错误。”
根据俄罗斯、乌克兰、美国和欧洲上周在日内瓦签署的一份协议，非法武装组织应解除武装并被遣散，这包括那些占据乌克兰东部说俄语地区十多处政府机构的反对派人员。但反对派人员并未表现出撤退的迹象，美国总统奥巴马指责俄罗斯没能执行日内瓦协议，称他准备对俄罗斯实施新的制裁。
正如奥巴马总统今日稍早重申的，我们已经准备好采取行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1