美国警告俄罗斯若不遵守停火协议将付出更大代价

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日 - 美国周一称，若俄罗斯不能遵守乌克兰停火协定的条款，美国将准备增加俄罗斯的“代价”，暗示将对俄罗斯采取进一步经济制裁。
美国财长雅各布·卢在与乌克兰财长亚列西科（Natalia Yaresko）的一次会议中，称若俄罗斯继续破坏乌克兰的主权和稳定，美国就将采取措施。
上周美国对一些乌克兰分离主义分子及一家俄罗斯银行实施了制裁，这是美国对俄罗斯与乌克兰亲俄分离主义分子的最新一轮制裁。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%