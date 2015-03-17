美国警告俄罗斯若不遵守停火协议将付出更大代价

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月16日 - 美国周一称，若俄罗斯不能遵守乌克兰停火协定的条款，美国将准备增加俄罗斯的“代价”，暗示将对俄罗斯采取进一步经济制裁。

美国财长雅各布·卢在与乌克兰财长亚列西科（Natalia Yaresko）的一次会议中，称若俄罗斯继续破坏乌克兰的主权和稳定，美国就将采取措施。

上周美国对一些乌克兰分离主义分子及一家俄罗斯银行实施了制裁，这是美国对俄罗斯与乌克兰亲俄分离主义分子的最新一轮制裁。(完)