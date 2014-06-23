东欧情势：美国威胁扩大制裁俄罗斯，与欧盟加强沟通

美国财政部宣布冻结七名人士在美国司法监管下的资产，并禁止美国公民与公司与这些人士进行交易，这些人士包括顿涅茨克(Donetsk)、斯拉维扬斯克(Slovyansk)、卢甘斯克(Luhansk)和塞瓦斯托波尔(Sevastopol)反叛分子领袖。

财政部指出，其中一名人士为俄罗斯公民，但并未透露其它六名人士的国籍。

此外，美国国务院认为，俄罗斯上周从该国西南部的运送数辆坦克和火箭发射器前往乌克兰东部，并准备派送更多坦克。

奥巴马政府一名要求匿名的高级官员表示，乌克兰官员向布鲁塞尔外交官称，他们有证据显示“过去24小时另有10辆坦克、油罐车和其它支援车辆跨过了卢甘斯克边境”。