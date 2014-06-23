东欧情势：美国威胁扩大制裁俄罗斯，与欧盟加强沟通

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
美国财政部宣布冻结七名人士在美国司法监管下的资产，并禁止美国公民与公司与这些人士进行交易，这些人士包括顿涅茨克(Donetsk)、斯拉维扬斯克(Slovyansk)、卢甘斯克(Luhansk)和塞瓦斯托波尔(Sevastopol)反叛分子领袖。
财政部指出，其中一名人士为俄罗斯公民，但并未透露其它六名人士的国籍。
此外，美国国务院认为，俄罗斯上周从该国西南部的运送数辆坦克和火箭发射器前往乌克兰东部，并准备派送更多坦克。
奥巴马政府一名要求匿名的高级官员表示，乌克兰官员向布鲁塞尔外交官称，他们有证据显示“过去24小时另有10辆坦克、油罐车和其它支援车辆跨过了卢甘斯克边境”。
该官员还称，由于俄罗斯运输武器装备到乌克兰，美国已与欧盟就对俄罗斯采取更多有针对性制裁一事加强了沟通。(完) (编译 石冠兰/许娜；审校 龚芳)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。