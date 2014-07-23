美官员称乌分裂武装或误击马航客机

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿7月22日 - 美国情报官员周二称，美国政府认为很可能是乌克兰亲俄分裂武装误击了马航MH17客机，分裂武装当时没意识到这是一架民用客机。
要求匿名的美国情报官员称，关于乌克兰分裂主义者击落马航客机，“最合理的解释”是他们误将该客机当成了其他类型的飞机。美国认为马航客机是被俄罗斯制造的SA-11地对空导弹击落。
“（事件发生后）五天来的调查显示，这看来是误击，”其中一位官员在记者简布会上说。
这些官员称，截获的亲俄分裂主义者谈话内容，也支持他们的这一结论。这些分裂主义者的声纹已得到美国有关机构证实。
美国官员透露，亲俄分裂主义者在谈话中先是炫耀击落了一架运输机，但后来承认他们可能弄错了。
美国情报官员表示，他们接到的报告显示，在乌克兰政府和反叛武装交战的两个月里，有多达十几架飞机曾遭到来自分裂武装控制地区的炮火袭击，其中两架为大型运输机。
其中一名官员称，在马航客机被击落前，绝大多数成为袭击目标的飞机都是在低空飞行。
美国官员表示，在马航客机被击落前，美国不知道乌克兰分裂武装拥有或控制着SA-11导弹系统。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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