美官员称乌分裂武装或误击马航客机

路透华盛顿7月22日 - 美国情报官员周二称，美国政府认为很可能是乌克兰亲俄分裂武装误击了马航MH17客机，分裂武装当时没意识到这是一架民用客机。

要求匿名的美国情报官员称，关于乌克兰分裂主义者击落马航客机，“最合理的解释”是他们误将该客机当成了其他类型的飞机。美国认为马航客机是被俄罗斯制造的SA-11地对空导弹击落。

“（事件发生后）五天来的调查显示，这看来是误击，”其中一位官员在记者简布会上说。

这些官员称，截获的亲俄分裂主义者谈话内容，也支持他们的这一结论。这些分裂主义者的声纹已得到美国有关机构证实。

美国官员透露，亲俄分裂主义者在谈话中先是炫耀击落了一架运输机，但后来承认他们可能弄错了。

美国情报官员表示，他们接到的报告显示，在乌克兰政府和反叛武装交战的两个月里，有多达十几架飞机曾遭到来自分裂武装控制地区的炮火袭击，其中两架为大型运输机。

其中一名官员称，在马航客机被击落前，绝大多数成为袭击目标的飞机都是在低空飞行。

美国官员表示，在马航客机被击落前，美国不知道乌克兰分裂武装拥有或控制着SA-11导弹系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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