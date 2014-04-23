美国称若乌克兰局势不缓和 俄罗斯将面临进一步制裁

路透华盛顿4月22日 -一位美国高官称，美国国务卿克里周二与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，如果乌克兰东部地区的紧张局势不缓和，美国将对俄罗斯实施更多制裁。

该官员称，克里与拉夫罗夫和乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）均进行了交谈。

“与拉夫罗夫外长通话时，国务卿（克里）指出更多证明表明分裂主义者占领了越来越多的建筑物、并扣押记者及其他平民，而俄罗斯未采取积极举措缓和局势，国务卿对此深表关切，”该官员称。

“他（克里）敦促俄罗斯减少火上浇油的言论，通过外交途径与欧安会（OSCE）及乌克兰政府围绕乌东部问题进行接触，公开呼吁占领建筑物的人缴械撤离以换取赦免。”该官员。

该官员称，克里还重申，如果不积极落实上周签署的日内瓦协议并取得明显进展，俄罗斯将面临进一步制裁。

俄罗斯外交部则称，拉夫罗夫对克里表示，乌克兰必须采取紧急措施，执行旨在化解乌克兰危机的日内瓦协议。

前述美国官员透露，克里对乌总理亚采纽克称，乌克兰也必须采取重要举措来缓和紧张局势，包括推进赦免立法，着手扩大关于宪法改革的全国性对话、将所有地区代表纳入其中，以及与欧安会观察团密切合作等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。