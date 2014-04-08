美国务卿警告俄对乌切勿轻举妄动

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿4月7日 -美国国务卿克里周一对俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国高度关切乌克兰东部发生的各种事件，并且正在关注事态发展，俄罗斯任何导致乌克兰局势不稳的举动，都会“为俄罗斯招致进一步的后果”。
美国国务院发言人Jen Psaki称，克里在电话中“呼吁俄罗斯公开反对乌克兰分裂分子、破坏分子和挑衅分子的活动”。
Psaki称，克里同拉夫罗夫就召集乌克兰、俄罗斯、美国及欧盟在接下来10天举行直接会谈以缓解紧张局势进行了磋商。
乌克兰政府此前表示，该国东部讲俄语的三个工业中心城市的政府大楼一夜间被占领，是克里米亚事件的重演。
Psaki称，克里表示乌克兰东部发生的事件“似乎并非自发性事件”。
她还称，克里“指出，乌克兰政府称这似乎经过精心策划，有俄罗斯的支持”。
Psaki称，克里呼吁俄罗斯“公开反对（乌克兰）分裂分子、破坏分子和挑衅分子的活动，呼吁缓解紧张局势并进行对话，同时也呼吁各方保持克制，不要让乌克兰局势升级”。
“他（克里）明确表示，俄罗斯任何导致乌克兰局势不稳的进一步举动，都将会为俄罗斯招致进一步的后果，”Psaki说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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