美国务卿警告俄对乌切勿轻举妄动

路透华盛顿4月7日 -美国国务卿克里周一对俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国高度关切乌克兰东部发生的各种事件，并且正在关注事态发展，俄罗斯任何导致乌克兰局势不稳的举动，都会“为俄罗斯招致进一步的后果”。

美国国务院发言人Jen Psaki称，克里在电话中“呼吁俄罗斯公开反对乌克兰分裂分子、破坏分子和挑衅分子的活动”。

Psaki称，克里同拉夫罗夫就召集乌克兰、俄罗斯、美国及欧盟在接下来10天举行直接会谈以缓解紧张局势进行了磋商。

乌克兰政府此前表示，该国东部讲俄语的三个工业中心城市的政府大楼一夜间被占领，是克里米亚事件的重演。

Psaki称，克里表示乌克兰东部发生的事件“似乎并非自发性事件”。

她还称，克里“指出，乌克兰政府称这似乎经过精心策划，有俄罗斯的支持”。

Psaki称，克里呼吁俄罗斯“公开反对（乌克兰）分裂分子、破坏分子和挑衅分子的活动，呼吁缓解紧张局势并进行对话，同时也呼吁各方保持克制，不要让乌克兰局势升级”。

“他（克里）明确表示，俄罗斯任何导致乌克兰局势不稳的进一步举动，都将会为俄罗斯招致进一步的后果，”Psaki说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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