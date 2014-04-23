美国称若乌克兰局势不缓和，俄罗斯将面临进一步制裁

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月22日 - 一位美国高官称，美国国务卿克里周二与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时表示，如果乌克兰东部地区的紧张局势不缓和，美国将对俄罗斯实施更多制裁。
该官员称，克里与拉夫罗夫和乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）均进行了交谈。
“与拉夫罗夫外长通话时，国务卿（克里）指出更多证明表明分裂主义者占领了越来越多的建筑物、并扣押记者及其他平民，而俄罗斯未采取积极举措缓和局势，国务卿对此深表关切，”该官员称。
“他（克里）敦促俄罗斯减少火上浇油的言论，通过外交途径与欧安会（OSCE）及乌克兰政府围绕乌东部问题进行接触，公开呼吁占领建筑物的人缴械撤离以换取赦免，”该官员补充说。
该官员称，克里还重申，如果不积极落实上周签署的日内瓦协议并取得明显进展，俄罗斯将面临进一步制裁。
俄罗斯外交部则称，拉夫罗夫对克里表示，乌克兰必须采取紧急措施，执行旨在化解乌克兰危机的日内瓦协议。
前述美国官员透露，克里对乌总理亚采纽克称，乌克兰也必须采取重要举措来缓和紧张局势，包括推进赦免立法，着手扩大关于宪法改革的全国性对话、将所有地区代表纳入其中，以及与欧安会观察团密切合作等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。