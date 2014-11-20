美高官称美国应考虑向乌克兰提供武器

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透华盛顿11月19日 - 美国总统奥巴马提名担任副国务卿的安东尼·布林肯（Anthony Blinken）周三表示赞同向乌克兰提供武器。
布林肯在关于他被提名担任副国务卿的国会听证会作证时称，政府应当考虑重新考量其不向乌克兰提供致命性援助的政策。
乌克兰当局上周指控俄罗斯派遣军队并提供武器，帮助乌克兰东部的分裂力量发起新的进攻。
北约也指控俄罗斯近几日向乌克兰派遣坦克和军队，以支持分裂力量。俄罗斯对此矢口否认。
“鉴于俄罗斯严重违反他们签署的明斯克协议，我认为加强乌克兰军队的能力，包括配备致命性防御装备，有望能让他们在进一步行动前三思并起到威慑作用，”布林肯说。“我认为，这是我们应当考虑的事情。”
布林肯指出，美国副总统拜登本周可能访问乌克兰，届时会讨论提供致命性援助事宜。
但在随后的提问环节，布林肯拒绝明确表态他本人是否支持向乌克兰军队提供致命性援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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