俄上议院议长称美国制裁是政治勒索

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯上议院（联邦委员会）议长马特维延科（ValentinaMatviyenko）周一称，美国就乌克兰危机对她本人及另外10名俄罗斯及乌克兰官员实施制裁是“政治勒索”。
“这是前所未有的决定，就算在冷战期间都没听说过这样的事，”马特维延科对国际文传电讯社（Interfax）称。
“这是政治勒索，”马特维延科说。她称制裁措施伤害不到她，因为她“在海外没有账户和财产”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。