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时事要闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:44 BJT

俄上议院议长称美国制裁是政治勒索

路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯上议院（联邦委员会）议长马特维延科（ValentinaMatviyenko）周一称，美国就乌克兰危机对她本人及另外10名俄罗斯及乌克兰官员实施制裁是“政治勒索”。

“这是前所未有的决定，就算在冷战期间都没听说过这样的事，”马特维延科对国际文传电讯社（Interfax）称。

“这是政治勒索，”马特维延科说。她称制裁措施伤害不到她，因为她“在海外没有账户和财产”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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