美国驱逐舰驶往黑海进行演练

路透华盛顿3月6日 -美国海军周四称，“特鲁斯顿号”驱逐舰正在驶往黑海，准备与保加利亚和罗马尼亚的海军进行早就安排好的演练。

“这艘军舰进入黑海后将靠港访问，并与地区盟友及合作伙伴进行之前计划的演习，”美国海军在声明中称。

“这次任务是在‘特鲁斯顿号’从美国出发前早就安排好的。”

“特鲁斯顿号”驱逐舰是2月中旬从美国部署的一个航母战斗群的一员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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