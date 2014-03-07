美国驱逐舰驶往黑海进行演练

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿3月6日 -美国海军周四称，“特鲁斯顿号”驱逐舰正在驶往黑海，准备与保加利亚和罗马尼亚的海军进行早就安排好的演练。
“这艘军舰进入黑海后将靠港访问，并与地区盟友及合作伙伴进行之前计划的演习，”美国海军在声明中称。
“这次任务是在‘特鲁斯顿号’从美国出发前早就安排好的。”
“特鲁斯顿号”驱逐舰是2月中旬从美国部署的一个航母战斗群的一员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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