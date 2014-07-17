普京：制裁将使美俄关系走入死胡同

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚7月16日 - 俄罗斯总统普京周三警告称，美国的制裁将使美俄关系走入“死胡同”，并损害美国在俄罗斯的商业利益。
普京在访问巴西期间对记者表示：“制裁只会产生适得其反的效果，毫无疑问，这将使美俄关系走入死胡同并造成严重伤害。”
美国政府周三宣布对俄罗斯实施迄今范围最大的一次制裁，目标为Gazprombank 和Rosneft Oil 等重量级公司，以及其他主要银行、能源和国防企业。
普京称，他需要看到制裁细节，以判断此次制裁的涉及范围。但他也表示，他确信制裁会损害美国在俄罗斯的长远国家利益。
他说：“这就意味着，那些愿意在俄罗斯运营的美国企业将失去其相对于其他全球能源企业的竞争力。”
他表示，制裁会伤及埃克森美孚 。俄罗斯一直给予该公司在俄罗斯运营的机会。
“那么他们不希望埃克森美孚在俄罗斯运营？他们正损害自己主要的能源公司。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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