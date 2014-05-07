克里称乌克兰东部将举行的是人为虚假公投

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿5月6日 -美国国务卿克里对亲俄力量将在乌克兰东部举行的公投予以驳斥，称这是人为、虚假公投，但他也暗示，对俄罗斯实施新的制裁可能会适得其反。
克里再次警告俄罗斯，如果俄罗斯试图干扰乌克兰定于5月25日举行的总统选举，美国将针对俄罗斯经济实施更为严厉的制裁。
但他也暗示，在充分开展外交努力前，过快实施更严厉制裁可能会适得其反。
克里在与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿共同出席的联合新闻发布会上表示：“如果我们愿意，我们绝对有能力实施比现在更严厉的制裁。”
美国和欧盟对部分俄罗斯人和个别企业实施了制裁，但没有针对俄罗斯具体行业采取制裁措施。
分裂分子要求就脱离乌克兰举行公投，克里对此予以谴责。
他在新闻发布会上表示：“我们对顿涅茨克和卢甘斯克的亲俄分裂分子计划在5月11日举行人为、虚假的独立公投也非常担忧。我们坚决反对这种进一步分裂乌克兰的非法行为。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。