克里称乌克兰东部将举行的是人为虚假公投

路透华盛顿5月6日 -美国国务卿克里对亲俄力量将在乌克兰东部举行的公投予以驳斥，称这是人为、虚假公投，但他也暗示，对俄罗斯实施新的制裁可能会适得其反。

克里再次警告俄罗斯，如果俄罗斯试图干扰乌克兰定于5月25日举行的总统选举，美国将针对俄罗斯经济实施更为严厉的制裁。

但他也暗示，在充分开展外交努力前，过快实施更严厉制裁可能会适得其反。

克里在与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿共同出席的联合新闻发布会上表示：“如果我们愿意，我们绝对有能力实施比现在更严厉的制裁。”

美国和欧盟对部分俄罗斯人和个别企业实施了制裁，但没有针对俄罗斯具体行业采取制裁措施。

分裂分子要求就脱离乌克兰举行公投，克里对此予以谴责。

他在新闻发布会上表示：“我们对顿涅茨克和卢甘斯克的亲俄分裂分子计划在5月11日举行人为、虚假的独立公投也非常担忧。我们坚决反对这种进一步分裂乌克兰的非法行为。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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