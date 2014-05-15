美官员称对俄的制裁措施已开始见效

路透布拉迪斯拉发5月14日 - 美国助理国务卿纽兰（VictoriaNuland）周三称，针对俄罗斯吞并克里米亚而对俄罗斯采取的措施已“开始见效”。

纽兰在布拉迪斯拉发的全球安全论坛（Globsec）上发表了此番言论。她还称，乌克兰东部顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）地区的人民有机会参加将要举行的总统选举，这很重要。

西方国家正密切关注5月25日的乌克兰总统选举。欧盟国家外长本周暗示，若乌克兰总统选举受到破坏，可能引发新的针对俄罗斯的经济制裁。

“大家能看到，我们正在全球范围内与合作伙伴一起努力，努力推动十分明确的、合理的威慑。”纽兰说。

“也就是说，如果5月25日的选举不能顺利举行，如果俄罗斯继续破坏稳定……那么俄罗斯将面临进一步、更深入的广泛经济制裁。”

“而且我们认为，我们迄今采取的措施已经开始见效，”她补充说。

纽兰表示，在克里米亚无法组织乌克兰总统选举投票。

在乌克兰东部一些地区组织总统选举投票也存在困难，但乌克兰政府预计可在顿涅茨克和卢甘斯克的“多数”地区举行投票。

“最重要的是，顿涅茨克和卢甘斯克的民众有机会在5月25日投票，让我们看看他们怎么说。”纽兰说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。