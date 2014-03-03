乌克兰情势：美国参议院委员会磋商对俄罗斯和乌克兰个人进行制裁

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透华盛顿3月3日 - 美国参议院外交事务委员会主席梅嫩德斯(Robert Menendez)周一表示，议员们准备通过立法向乌克兰提供支持，并与奥巴马政府商讨可能对俄罗斯个人及与其合作的乌克兰个人进行制裁的措施。
“俄罗斯军事干预乌克兰显然违反国际法，需要国际社会迅速而协同地做出回应，以支持乌克兰并阻止俄罗斯通过武力吞并乌克兰领土，“梅嫩德斯发表声明称。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)