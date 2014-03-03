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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 07:08 BJT

乌克兰情势：美国参议院委员会磋商对俄罗斯和乌克兰个人进行制裁

路透华盛顿3月3日 - 美国参议院外交事务委员会主席梅嫩德斯(Robert Menendez)周一表示，议员们准备通过立法向乌克兰提供支持，并与奥巴马政府商讨可能对俄罗斯个人及与其合作的乌克兰个人进行制裁的措施。

“俄罗斯军事干预乌克兰显然违反国际法，需要国际社会迅速而协同地做出回应，以支持乌克兰并阻止俄罗斯通过武力吞并乌克兰领土，“梅嫩德斯发表声明称。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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