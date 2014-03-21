美国称俄承诺俄军不越境进入乌克兰

路透华盛顿3月20日（记者 David Alexander/Phil Stewart） -美国国防部发言人柯比（John Kirby）称，国防部长哈格尔周四已得到俄罗斯防长绍伊古的承诺，后者称在俄乌边境部署的俄军没有进入乌克兰境内的计划。

柯比称，哈格尔与绍伊古就乌克兰危机进行了约一个小时的电话交谈。

他称，是哈格尔方面主动发起的这次通话安排，一定程度上因对俄军在乌克兰东部和南部边境持续集结感到关切。

柯比透露，绍伊古承诺称在边境部署的军队只是进行演习，并无越境进入乌克兰的意图，且不会采取侵略行动。

据欧洲安全消息人士称，在俄乌边境部署的俄军数以万计，部署军力还包括坦克和空中力量。另一欧洲安全消息人士则表示，俄罗斯近期在该地区进行了军演，目前看到的应该是军演留下的兵力。

乌克兰驻联合国大使科雷蒙科(Yurii Klymenko)周四称，俄罗斯可能正准备进一步军事侵犯乌克兰领土，莫斯科对此矢口否认。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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