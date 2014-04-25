克里：俄在乌克兰问题上改弦更张的时间已所剩无几

路透华盛顿4月24日 -美国国务卿克里周四暗示，美国距离加大制裁俄罗斯的时间更近了，称留给俄罗斯在乌克兰问题上改弦更张的时间已经不多了。

克里直言不讳地指责俄罗斯利用宣传工具掩盖其在乌克兰东部行为之实：为该地区制造不稳定，并破坏下月计划进行的乌克兰大选。

他在美国国务院媒体办公室对记者表示：“（俄罗斯）改弦更张的时间不多了。”克里再次重申，如果普京不改变政策，美国可能会对俄罗斯实施新制裁。

“如果俄罗斯让事态缓和下来，我们都很欢迎，如果俄罗斯不这样做，全世界无疑会让俄付出更大代价。这是一个代价不菲的错误。”

根据俄罗斯、乌克兰、美国和欧洲上周在日内瓦签署的一份协议，非法武装组织应解除武装并被遣散，这包括那些占据乌克兰东部说俄语地区十多处政府机构的反对派人员。但反对派人员并未表现出撤退的迹象，美国总统奥巴马指责俄罗斯没能执行日内瓦协议，称他准备对俄罗斯实施新的制裁。

正如奥巴马总统今日稍早重申的，我们已经准备好采取行动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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