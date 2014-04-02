美国考虑派战舰前往黑海

路透美国军机4月1日 - 一位美国国防官员周二对路透称，美国及北约联合部队驻欧洲司令布里德洛夫（Philip Breedlove）正在考虑向黑海部署美国战舰、加强北约演习等行动，作为对俄罗斯吞并克里米亚的回应。

来自某军旅的10人小分队也会“很快”前往欧洲，作为北约快速反应部队的一部分，为计划在今年夏季进行的大型部署做更充分的准备。

“这支军旅作战队已被安排为今年夏季前往的北约快速反应部队的一部分。我们只是在……对可以更好地改善他们部署的方法进行考虑，”这位要求匿名的官员说。

北约周二早些时候称，中断与俄罗斯所有实际合作以抗议该国吞并克里米亚，同时下令军事规划机构起草加强防御的措施，以安抚惶恐不安的东欧国家。

该官员称，布里德洛夫“还将考虑全面开展北约演习”事宜，以寻找加强演习的办法。

美国上月向黑海部署一架战舰参加与同盟国的演习，同时增派飞机参与北约在波罗的海的常规空中巡逻，还加强了与波兰空军进行的训练演习。

美国已于3月3日中断了与俄罗斯的所有军事接触。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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