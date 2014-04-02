美国考虑派战舰前往黑海

《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
(本文由路透中文网编译提供)
路透美国军机4月1日 - 一位美国国防官员周二对路透称，美国及北约联合部队驻欧洲司令布里德洛夫（Philip Breedlove）正在考虑向黑海部署美国战舰、加强北约演习等行动，作为对俄罗斯吞并克里米亚的回应。
来自某军旅的10人小分队也会“很快”前往欧洲，作为北约快速反应部队的一部分，为计划在今年夏季进行的大型部署做更充分的准备。
“这支军旅作战队已被安排为今年夏季前往的北约快速反应部队的一部分。我们只是在……对可以更好地改善他们部署的方法进行考虑，”这位要求匿名的官员说。
北约周二早些时候称，中断与俄罗斯所有实际合作以抗议该国吞并克里米亚，同时下令军事规划机构起草加强防御的措施，以安抚惶恐不安的东欧国家。
该官员称，布里德洛夫“还将考虑全面开展北约演习”事宜，以寻找加强演习的办法。
美国上月向黑海部署一架战舰参加与同盟国的演习，同时增派飞机参与北约在波罗的海的常规空中巡逻，还加强了与波兰空军进行的训练演习。
美国已于3月3日中断了与俄罗斯的所有军事接触。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)