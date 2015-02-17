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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:58 BJT

俄罗斯称希望各方遵守明斯克协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月16日 - 俄罗斯克里姆林宫外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）周一表示，俄罗斯希望各方遵守旨在解决乌克兰危机的明斯克协议，并称欧盟制裁是非法的，阻碍了乌克兰问题的解决。

“我们的态度始终如一：制裁是非法的。制裁措施妨碍了问题的解决，我指的是乌克兰问题，此外，制裁还拖累了欧盟和俄罗斯之间关系的发展。”他告诉记者。

他表示，目前乌克兰东部的事态发展“不算差”，比明斯克会议前有所改善。（完）
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