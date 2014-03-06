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时事要闻 | 2014年 3月 6日 星期四 18:56 BJT

克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯 3月16日举行公投--俄新社

路透莫斯科3月6日 - 俄罗斯新闻社援引决议内容报道称，克里米亚议会周四一致投票赞成加入俄罗斯。

决议称，克里米亚同意加入俄罗斯联邦，享有俄联邦加盟共和国权益。

俄新社还报道称，克里米亚自治共和国副总理Rustam Temirgaliev周四表示，3月16日将举行全民公投，决定克里米亚是否加入俄罗斯。

俄新社援引该官员说法称，公投问卷将包括两个问题：“一：你是否赞成克里米亚加入俄罗斯？二：你是否赞成恢复1992年克里米亚宪法？”

1992年克里米亚宪法认定克里米亚是乌克兰的一部分。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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