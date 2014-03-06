克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯 3月16日举行公投--俄新社

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科3月6日 - 俄罗斯新闻社援引决议内容报道称，克里米亚议会周四一致投票赞成加入俄罗斯。
决议称，克里米亚同意加入俄罗斯联邦，享有俄联邦加盟共和国权益。
俄新社还报道称，克里米亚自治共和国副总理Rustam Temirgaliev周四表示，3月16日将举行全民公投，决定克里米亚是否加入俄罗斯。
俄新社援引该官员说法称，公投问卷将包括两个问题：“一：你是否赞成克里米亚加入俄罗斯？二：你是否赞成恢复1992年克里米亚宪法？”
1992年克里米亚宪法认定克里米亚是乌克兰的一部分。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。