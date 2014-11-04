白宫谴责乌克兰分裂力量举行选举

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿11月3日 - 美国白宫周一表示，不会承认乌克兰部分地区的亲俄分裂力量周末举行的选举，并对俄罗斯试图承认选举结果表示关切。
“美国谴责顿涅茨克和卢甘斯克部分地区俄罗斯支持的分裂分子在周日举行非法的所谓‘选举’，”白宫国家安全委员会发言人米汉（Bernadette Meehan）称。
“对于俄罗斯外交部今日发布的寻求承认这些虚假‘选举’的声明，我们表示关切，”米汉说道。米汉警告称，如果俄罗斯继续无视9月签署的明斯克停火协议的义务，那么对俄罗斯的经济惩罚“将会加重”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。