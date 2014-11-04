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时事要闻 | 2014年 11月 4日 星期二 10:01 BJT

白宫谴责乌克兰分裂力量举行选举

路透华盛顿11月3日 - 美国白宫周一表示，不会承认乌克兰部分地区的亲俄分裂力量周末举行的选举，并对俄罗斯试图承认选举结果表示关切。

“美国谴责顿涅茨克和卢甘斯克部分地区俄罗斯支持的分裂分子在周日举行非法的所谓‘选举’，”白宫国家安全委员会发言人米汉（Bernadette Meehan）称。

“对于俄罗斯外交部今日发布的寻求承认这些虚假‘选举’的声明，我们表示关切，”米汉说道。米汉警告称，如果俄罗斯继续无视9月签署的明斯克停火协议的义务，那么对俄罗斯的经济惩罚“将会加重”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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