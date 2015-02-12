版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 03:05 BJT

标题新闻：世界银行称今年将向乌克兰提供最多20亿美元的贷款，主要用于扶贫、反腐和支持改革

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐