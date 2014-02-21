乌克兰危机愈演愈烈 欧盟调停未果

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路透基铺2月21日（记者 Richard Balmforth/Alessandra Prentice） - 乌克兰局势愈演愈烈，警方与反政府示威者发生枪战，两天内已有75人丧生，为该国自脱离前苏联独立以来发生的最严重暴力事件。欧盟官员随后出面试图从中斡旋，促使双方达成政治和解协议。

基铺独立广场的激战持续了三个小时，造成20余平民丧生。这里距离乌克兰总统亚努科维奇与欧盟代表的会面地点并不远。

欧盟官员称，来自德国、法国和芬兰的三位部长与亚努科维奇及反对派代表进行了“一晚上艰难的谈判”。欧盟官员希望组建临时政府和提前选举的方案能够给乌克兰带来和平。

法国外长法比尤斯称，谈判代表尚未就提议的缓和危机的路线图达成共识。

“目前还没有达成协议，谈判进行得非常艰难，我们正在致力于达成和平解决方案，”法比尤斯说。

欧盟的这三位部长自周四上午以来一直在与乌克兰政府和反对派代表磋商，他们已将在基铺的逗留时间延长至周五。

乌克兰卫生部称，自周二下午以来已有75人丧生，这意味着在周四冲突中至少有47人死亡。

乌克兰反对派领导人Vitaly Klitschko称，他原本期盼夜里能够达成协议，但目前仍没有明确的结果。

美国总统奥巴马也就乌克兰问题与德国总理默克尔通话，默克尔也与俄罗斯总统普京进行了交流。

克里姆林宫称，普京“强调立即结束流血冲突的极端重要性，并需要采取紧急措施稳定局势、镇压极端分子和恐怖分子的进攻”。这与亚努科维奇称自己正面临一场政变的言论相呼应。

乌克兰内政部周四称，示威者在基铺抓捕了67名警察作为人质。

内政部长Vitaly Zakharchenko发表电视声明称，已向警察发放了作战武器，他们将使用这些武器“依法自卫”并营救被抓的同事。