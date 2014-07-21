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时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 09:05 BJT

习近平呼吁公正、客观调查马航客机坠毁事件

路透北京7月19日 - 中国中央政府门户网站周六称，中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯同阿根廷总统克里斯蒂娜共同会见记者时，就马航客机坠毁事件发表谈话

习近平强调，对这一事件应该进行公正、客观的调查，尽快查明真相。

马航MH17客机在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中在乌克兰东部坠毁。（完）

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