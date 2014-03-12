亚努科维奇在俄露面，宣称仍是乌克兰合法总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯顿河畔罗斯托夫3月11日 - 亚努科维奇周二坚持称，他仍是乌克兰的合法总统和军队总司令。他表示将返回基辅，并呼吁武装部队对抗他的政敌下达的命令。

亚努科维奇称，推翻他政府的是“极端民族主义和新法西斯主义团伙”，并抨击西方国家支持这些势力。

他2月22日被解除职务以来，这是第二次公开露面。他在俄罗斯的顿河畔罗斯托夫市对记者称：“我想问问这些黑暗势力的西方保护人，你们瞎了吗？你们忘了法西斯主义是什么了吗？”

他说：“我相信，乌克兰的官兵们……知道你们的斤两，不会执行你们的犯罪命令。”他称，反对派在抗议活动中枪击警察和平民。

他说，现在夺取了权力的人会为他们当初下达枪击人们的命令付出代价。

而当时的反对派、现在的当权派则称，当时是政府力量导致了人员死亡。

亚努科维奇称，乌克兰现在的领导人“想把民族主义团体的士兵纳入武装部队，把武器交到他们的手中，发动内战”。

他并表示，定于5月25日举行的总统大选是非法的，称“一旦条件允许”，他将尽快返回基辅。

他说：“我敢肯定，不用等太久。”(完)