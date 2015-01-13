乌克兰前总统亚努科维奇被国际刑警组织通缉

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅1月12日 - 根据国际刑警组织（Interpol）网站周一公告，应乌克兰方面要求，该组织已将被赶下台的前乌克兰总统亚努科维奇及其前政府的两名成员列为通缉对象。

国际刑警组织称，现年64岁的亚努科维奇及其前财长Yuri Kolobov被控涉嫌挪用公款并从事金融不法行为，是乌克兰通缉的对象。乌克兰前总理米克拉·阿扎罗夫（Mykola Azarov）也在国际刑警组织的通缉名单上，但不清楚他被乌克兰指控的罪名是什么。

乌克兰当局称，国际刑警组织发布红色通缉令通缉亚努科维奇及其两位盟友，可使任何警方在抓捕这些人的情况下将他们移交给乌克兰。亚努科维奇被推翻下台后一直生活在俄罗斯。

国际文传电讯社（Interfax）援引了解情况的消息人士报导称，俄罗斯不太可能同意任何将亚努科维奇引渡到乌克兰的请求。

“2014年3月，乌克兰向国际刑警组织提出请求，同时还提交了乌克兰内政部、总检察长办公室以及安全局准备的理据文件，数月过后的今天，国际刑警组织特别委员会做出了决定，”乌克兰内政部长Arsen Avakov在其Facebook页面写道。

亚努科维奇对其本人及家人的贪污指控矢口否认。（完）