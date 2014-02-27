亚努科维奇宣称其仍是乌克兰的合法总统

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透2月27日 -亚努科维奇周四表示，他依然是乌克兰的合法总统，东南部和南部地区的人民将永远不会接受匪帮选出的领导人造成的“无法无天状态”。
俄罗斯新闻机构援引亚努科维奇的声明称，他已经要求俄罗斯政府保障他的个人安全。
目前路透无法独立确认这一声明的真实性，亚努科维奇的下落也尚不清楚。
俄罗斯总统普京的发言人称不掌握相关信息，对这一声明无法置评。
国际文传电讯社周四援引安全机构消息人士说法称，俄罗斯同意确保乌克兰前总统亚努科维奇的个人安全。
“有关乌克兰前总统亚努科维奇要求确保其个人安全的请求，已经获得同意在俄罗斯领土上保障他的安全，”该消息人士说。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。