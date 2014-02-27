亚努科维奇宣称其仍是乌克兰的合法总统

路透2月27日 -亚努科维奇周四表示，他依然是乌克兰的合法总统，东南部和南部地区的人民将永远不会接受匪帮选出的领导人造成的“无法无天状态”。

俄罗斯新闻机构援引亚努科维奇的声明称，他已经要求俄罗斯政府保障他的个人安全。

目前路透无法独立确认这一声明的真实性，亚努科维奇的下落也尚不清楚。

俄罗斯总统普京的发言人称不掌握相关信息，对这一声明无法置评。

国际文传电讯社周四援引安全机构消息人士说法称，俄罗斯同意确保乌克兰前总统亚努科维奇的个人安全。

“有关乌克兰前总统亚努科维奇要求确保其个人安全的请求，已经获得同意在俄罗斯领土上保障他的安全，”该消息人士说。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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