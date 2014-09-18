乌克兰总理要求军队保持全面战备

路透基辅9月17日（记者 Richard Balmforth） - 乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)周三要求政府军保持全面战备状态。在分离主义者控制的东部城市顿涅茨克又发生交战，导致至少两名平民丧生，这进一步使得停火岌岌可危。

“俄罗斯绝不会给我们带来和平与稳定。那不是他们的目标。因此我要求国防部长确保军队全面战备状态。”亚采纽克在一次政府会议上说。亚采纽克是乌克兰高层的强硬派。

基辅当局和西方国家称有不可否认的证据表明俄罗斯军队卷入了乌东部的战斗，莫斯科方面则矢口否认。

俄罗斯外长拉夫罗夫在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开的记者会上称，乌克兰保持停火状态，违反停火协议的频率可能降低。

停火是波罗申科旨在结束乌克兰危机的整体方案一部分。整体方案包括给予分裂主义者控制的东部地区暂时的有限自治权，波罗申科希望以此削弱该地区寻求独立的声势。

乌东部分裂主义者基本上回绝了这项“特别地位”计划，他们表示留在乌克兰看不到未来。

而为了平息政府内部对该计划的批评，亚采纽克表示，所谓顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的“恐怖分子”不会被合法化。他对俄罗斯的立场尤其强硬。

他表示，实施波罗申科的和平计划并不意味着放松国防和内务部门的工作。他说：“（需要）全面战备，我们不能相信任何人，尤其是俄罗斯人。”（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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