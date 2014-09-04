乌克兰总理称俄罗斯是恐怖主义国家

路透基辅9月3日（记者 Pavel Polityuk/Gareth Jones） - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周三抨击俄罗斯在乌克兰东部的行为，称俄罗斯是“恐怖主义国家”，并重申乌克兰想要加入北约的愿望。

亚采纽克在电视播放的内阁会议上指出，亲俄分裂主义者故意将目标锁定乌克兰东部的能源基础设施，他具体谈到了如何弥补天然气和煤炭供应减少的计划。

乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京各自的发言人则称两国领导人已在电话中讨论了可能的和平措施。

基辅方面发言人称，双方已就乌克兰东部实现“永久停火”达成一致；普京的发言人则否认这点，称因为俄罗斯本身并非冲突中的一方。

亚采纽克说：“俄罗斯是个恐怖主义国家，是个侵略者国家，将依据国际法承担责任。”

他说：“关于北约，我认为最正确的决定就是，接纳乌克兰成为北约的成员之一。”

他并表示，乌克兰正加紧推进在乌克兰和俄罗斯之间建立“真正的国家边境线”的项目，但他未进一步详述。

自从1991年前苏联解体以来，乌克兰和俄罗斯之间的边境轻易便可穿越，基辅方面称，正是由于这个原因，士兵和武器轻易就能从俄罗斯进入乌克兰。

亚采纽克谈到了乌克兰的能源短缺，称将从斯洛伐克输入100亿立方米天然气，从匈牙利和波兰输入50亿立方米。

他说：“俄罗斯这帮强盗和恐怖分子蓄意破坏乌克兰的能源体系，他们知道要恢复能源体系需耗资以十亿计。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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