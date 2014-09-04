乌克兰总理称俄罗斯是恐怖主义国家

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅9月3日 - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周三抨击俄罗斯在乌克兰东部的行为，称俄罗斯是“恐怖主义国家”，并重申乌克兰想要加入北约的愿望。
亚采纽克在电视播放的内阁会议上指出，亲俄分裂主义者故意将目标锁定乌克兰东部的能源基础设施，他具体谈到了如何弥补天然气和煤炭供应减少的计划。
乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京各自的发言人则称两国领导人已在电话中讨论了可能的和平措施。
基辅方面发言人称，双方已就乌克兰东部实现“永久停火”达成一致；普京的发言人则否认这点，称因为俄罗斯本身并非冲突中的一方。
亚采纽克说：“俄罗斯是个恐怖主义国家，是个侵略者国家，将依据国际法承担责任。”
他说：“关于北约，我认为最正确的决定就是，接纳乌克兰成为北约的成员之一。”
他并表示，乌克兰正加紧推进在乌克兰和俄罗斯之间建立“真正的国家边境线”的项目，但他未进一步详述。
自从1991年前苏联解体以来，乌克兰和俄罗斯之间的边境轻易便可穿越，基辅方面称，正是由于这个原因，士兵和武器轻易就能从俄罗斯进入乌克兰。
亚采纽克谈到了乌克兰的能源短缺，称将从斯洛伐克输入100亿立方米天然气，从匈牙利和波兰输入50亿立方米。
他说：“俄罗斯这帮强盗和恐怖分子蓄意破坏乌克兰的能源体系，他们知道要恢复能源体系需耗资以十亿计。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托