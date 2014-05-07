综述：乌克兰滑向战争边缘 冲突双方伤亡惨重

5月5日，在乌克兰东部的克拉玛托尔斯克镇（Kramatorsk），亲友参加年仅21岁的护士Yulia Izotova的葬礼。 REUTERS/Marko Djurica

路透乌克兰克拉玛托尔斯克/敖德萨5月6日（记者 Matt Robinson/Aleksandar Vasovic） -乌克兰濒临战争边缘，冲突双方伤亡惨重，葬礼接连不断，而且双方相互指责对方将国家陷入分裂状态。

在乌克兰东部和南部地区，周二算是过去几天中相对平静的一天，但东部港口城市马里乌波尔（Mariupol）傍晚发生了暴力事件，亲俄武装的发言人对俄塔社称，他们的一个检查站受到袭击，造成一人死亡，三人受伤。

东部被分离主义者占据的克拉玛托尔斯克镇（Kramatorsk）正在为年仅21岁的护士Yulia Izotova举行葬礼，人们抬着棺材从街头走过，沿路洒满了红色的康乃馨。

在圣三一教堂（Holy Trinity Church），七名牧师带着前来哀悼的人为中弹而死的一名女性祈祷。当地人认为，这名女性死于乌克兰军队发射的大口径子弹。

“他们朝我们开枪，为什么呢？难道就因为我们不想与法西斯分子为伍吗？”与妻子一同前来为死者祈祷、专门拍护照照片的58岁摄影师Sergei Fominsky说。“我们不是奴隶，我们不会向任何人屈膝。”

在昔日祥和、多民族聚居的黑海港口城市敖德萨（Odessa），人们从一辆货车上抬下Andrey Biryukov的棺材，然后抬往他遇难的街角。

上周五，敖德萨发生自2月以来的最严重暴力事件，有40多人死亡。35岁的亲乌克兰活动人士Biryukov也在当天丧生。

Biryukov的尸体上放满了康乃馨和玫瑰，周边聚拢着大约50人。一面乌克兰国旗在迎风飘动，现场还播放着一首纪念死难英雄的爱国歌曲。

“政府不能保护自己的人民，警方也是一败涂地，”头发斑白、带着乌克兰黄蓝相间臂章的56岁的Nikita说。

在东部主要港口城市马里乌波尔，亲俄武装人士对俄罗斯通讯社称，他们在郊区的一个检查站周二晚上受到乌克兰军队或亲基铺的民兵的袭击，他们正在准备击退进一步的袭击。

暴力事件频频发生，导致国际外交基调发生改变，就连一向谨慎的欧洲国家也日益认为，乌克兰有可能陷入战争。

“敖德萨的血腥景象表明，双方距离军事对抗只有几步之遥，”德国外长施泰因迈尔在四家欧洲报纸刊载的采访中说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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