路透专访：克里米亚油企高管称并入俄罗斯令其看到希望

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月22日(记者 Michel Rose/Barbara Lewis) - 克里米亚油气企业Chornomornaftohaz的一名高管称，公司从俄罗斯新东家那里看到了未来的希望以及与亚洲贸易往来的可能性。
自从克里米亚上月举行全民公投以来，克里米亚半岛被并入俄罗斯，克里米亚接手了乌克兰在克里米亚地区的国有资产，包括克里米亚地区的黑海天然气田和能源公司Chornomornaftohaz。
Chornomornaftohaz市场部首席工程师Andrey Palyura周二在巴黎一场能源会议间隙接受路透采访时表示：“克里米亚现在感觉比受乌克兰统治时要好很多。”
“短期来看，我们肯定存在一些问题。会有些停顿，但天然气生产没有停止。”克里米亚与乌克兰的天然气基础设施相连，而非俄罗斯，且不再能接入乌克兰的炼油厂。
今年的天然气计划是产量翻番，达到20亿立方米，实现克里米亚能源的自给自足，明年的计划是产量增加至30亿立方米。
Palyura表示：“今年我们的天然气可以实现供需平衡。我们可以满足克里米亚的消费需求。下一阶段的重点之一是确保我们的能源独立。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)