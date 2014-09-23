《路透精英汇》俄前财长批评俄罗斯经济政策

路透莫斯科9月22日（记者 Darya Korsunskaya/Jason Bush） - 俄罗斯前财长库德林周一在路透俄罗斯投资精英汇上表示，受乌克兰危机影响，俄罗斯将面临数年的经济停滞局面。他并称俄罗斯政府不愿做出实现新经济模式所需的艰难决定。

库德林曾是俄罗斯总统普京的长期盟友，现在则是质疑政府政策的重要人物之一。俄罗斯与西方围绕乌克兰危机陷入对峙，这影响到了俄罗斯经济。

库德林曾担任财长逾10年，后来在2011年因不满政府支出激增而辞职。

他说：“就像现在这样，经济将停滞不前。甚至可能陷入衰退，我们会一直徘徊在衰退的边缘。”他补充道，需要“重建”政府才能带来变化。

库德林指出，即便西方不进一步加强对俄制裁，经济增长被拖低1%的局面也会持续至少三年。而俄罗斯孤立于全球市场体系之外的局面也会持续差不多这么长时间。

与俄罗斯政府的经济预测相比，库德林的预测明显较悲观，这对寄望于乌克兰危机结束就意味着俄罗经济问题缓解的投资者而言，无异于浇了盆凉水。

库德林在路透精英汇上说，俄罗斯孤立于全球市场之外，会令经济增长低迷的情况恶化。他预计，要过上数年，俄罗斯才能重新通过全球金融市场融资。他说：“我认为，至少也得两三年后。”

俄罗斯2012年加入世贸组织（WTO），引燃对经济自由化的期望。但库德林说：“其实，俄罗斯暂时不会遵守WTO规则。”

**西方制裁并非经济停滞主因**

西方制裁措施将对俄罗斯经济形成冲击，但库德林认为，这并非当前俄罗斯经济停滞不前的主要原因。

他说：“眼下俄罗斯经济增速下滑，主要并非制裁的结果，而是在油价不涨反跌的背景下，经济制度未充分改革的结果。我们需要换一种经济模式。”

他指出，油价目前已见顶，未来数年可能将保持跌势，这意味着未来三四年俄罗斯油气税收将下滑，为了抵消这样的趋势，俄罗斯需要尽快在北极和远东开发新的油气资源。

但西方制裁措施意味着俄罗斯开发新资源的进程将放慢、难度也会更大，因俄罗斯石油公司将难以取得所需的西方技术。

**亚洲并非救命稻草**

库德林认为，俄罗斯与亚洲合作伙伴携手是正确的，但目前来说，亚洲合作伙伴还无法取代西方石油公司，因多数相关技术掌握在西方石油公司手中。

他指出，中国在创新方面相对薄弱。他说：“我们必须明白，至少在未来二三十年，我们要取得基本技术还是要继续仰仗西方。”

库德林再次表示，要创造新的经济模式，俄罗斯就必须放手进行经济改革，这需要政府进行“重建”。

他指出，俄罗斯未能推出讨论已久的改革措施，意味着政府既缺乏改革意愿，也缺乏能够开展改革的人才。

谈到需要采取什么样的改革措施时，库德林举例称，可以将当前花在补贴方面的资金用于基础设施投资等领域。

他并指出，政府应该打破普京2012年当选后关于大举支出的承诺，也就是所谓的“5月总统命令”系列。

库德林说：“这些命令需要纠正，因为现在形势特殊。不能在经济停滞的情况下，政策还是一如既往，就好像什么都没改变似的。”

他指出，政府未直面新的现实，本月批准的三年预算案缺乏必要的改革措施，表明政府在逃避艰难决定。

他说：“在关键问题上，政府没有果断决定，这令人担忧。”

但库德林称，他相信长期而言普京将推动经济改革，普京并不希望俄罗斯重回封闭经济的状态。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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