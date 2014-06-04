油价下跌 因乌克兰紧张局势有望缓和

路透纽约6月4日 - 布兰特原油和美国原油周三收低，因乌克兰当选总统波罗申科的和平计划有望缓解乌克兰政府军和亲俄分离主义者之间的冲突带来的危机，令油价稍早的涨势消散。

美国馏分油库存增加，和欧洲西北部炼油利润率疲弱也扶助原油期货扭转走势。

7月布兰特原油LCOc1下跌0.42美元，收报每桶108.40美元。盘中跌至108.27美元的低位，收盘时重回100日移动均线切入位100.32上方。

7月美国原油CLc1下滑0.02美元，收报每桶102.64美元，美国原油库存数据显示上周原油库存减少后，油价应声攀升至103.69美元的高位。

“数据公布前有回补空头，但之后有一些卖出，且乌克兰消息也带动一些卖盘，”iitrader.com LLC高级市场策略师Bill Baruch说。

美国能源资料协会(EIA)表示，美国一周原油库存减少340万桶，因进口减少，库存降幅大于市场预期的减少30万桶，且大于周二美国石油协会(API)公布的原油库存降幅。

EIA称，上周馏分油库存增加201万桶，远多于预期的40万桶的增幅。上周汽油库存也增加21万桶。

因俄罗斯和美国出口带来压力，欧洲柴油炼油利润下跌至10美元以下的四年低位，也令馏分油期货承压。

美国7月取暖油HOc1下跌1.77美分，收报每加仑2.8481美元，之前下滑至2.8470美元。

美国7月汽油 RBc1 跌1.35美分，收报每加仑2.9444美元。

乌克兰候任总统波罗申科表示，可能和俄罗斯总统普京在本周于法国举行的诺曼底登陆日纪念活动上会面。

波罗申科称，正在准备结束乌克兰分离主义者和政府军之间的暴力冲突的和平计划，其中包括分权、大赦和进行地方政府选举等举措。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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