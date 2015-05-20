乌克兰新法规定政府有权暂停偿债 向债权人亮明强硬态度

2010年2月21日，基辅，一家商店的收银员在清点乌克兰货币。 REUTERS/Konstantin Chernichkin

路透基辅5月19日 - 乌克兰周二通过一项法律，赋予政府暂停向债权人偿债的权力。该国目前正在就重组230亿美元外债的条件讨价还价。

乌克兰正在进行重组主权和国家担保债券的谈判，以堵住150亿美元的融资缺口，但谈判在上周失败，因为债券持有人再次反对减记他们应该拿到的本金，基辅方面表示，那一立场显示出他们缺乏良好的信任。

债权人需要“帮助我们，不是通过指指点点，而是通过美元资金，”乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)在议会就法律举行投票前说。

乌国政府称，这项法律将允许乌克兰在必要情况下，通过暂停偿债来惩罚“无良的”外部债权人。该法律以256票赞同票获得通过，比最低通过票数还多出30票。

乌克兰政府提出的重组协议预见需要延长债券到期时间、降低票息以及扣减本金。但周一时债权人重申他们的看法，认为“扣减”没有必要。

“我们愿意还钱，但要依据乌克兰政府提出的条件来偿还。”乌克兰总理亚采纽克说。

债权人委员会一位发言人拒绝对这项新法置评。

国会表决后仅数分钟，乌克兰财政部即暗示将会配合新法规来行动并暂缓偿债，“除非能找到良好互信”的解决方案。

“为了保护乌克兰民众的利益，政府可能得暂停对国际商业债权人偿还国家债务和国家担保的债务，”财政部声明稿称。

不过，财政部表示有信心能找出一个解决方案，可以“很快”和债权人就重组条款达成共识。

**美国支持**

乌克兰的立场得到美国财长杰克卢言论的支持。杰克卢称，乌克兰的债权人可能需要做出牺牲。

政府要求议会就此法案投票后，乌克兰的美元计价债券全线下挫，最高跌0.015美元，收益率触及四周高位。

政府表示，以及正在重组的国有银行Ukreximbank、Oschadbank和乌克兰铁路的债务，将不在新法律涵盖范围内。

俄罗斯持有30亿美元、12月到期的欧元债券。俄罗斯已经拒绝参与重组谈判，并表示若乌克兰未能按时履行偿债义务，其将诉诸于仲裁法庭。

“重组磋商涉及的许多债务受到国际法而非国内法律的管制，因此(乌克兰)政府所能做的有限。这是一个司法管辖权的问题，”德意志银行首席新兴市场分析师Robert Burgess表示。(完)

(编译 白云/李婷仪/王兴亚；审校 龚芳/郑茵/杜明霞)

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