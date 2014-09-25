分析：乌克兰债务乱麻关键线头捏在俄罗斯手中

图为一名男子在基辅街头的一个货币兑换处。 REUTERS/Valentyn Ogirenko

路透伦敦9月24日 - 乌克兰的美元债券遭抛售，促使市场聚焦俄罗斯持有的备受争议的30亿美元乌国债券，投资者担心俄总统普京可能在这个问题上做文章，引发乌克兰的主权欧洲债券出现一系列违约。

这些所谓的援助债券的条款中，有一条规定俄罗斯可以提出立即偿付的要求。去年底乌国前总统亚努科维奇还在位时，迫于财政状况持续恶化的情况才发行了这些债券。

最好的情况可能是西方国家银行被迫替乌克兰还更多钱。而最坏的情景是，根据多数欧洲债券附带的交叉违约条款，如果俄罗斯没有获得及时偿付，乌克兰将被迫立即偿付所有余下的美元债券；不过这种情况发生的可能性要小一些。

普京想将经济手腕用到极致，以阻止亲西方的乌总统波罗申科实施与欧盟达成的具有深远影响的自由贸易协议。

迫于俄罗斯的压力，欧盟和乌克兰本月同意将实施自由贸易协议的时间推迟到2015年底。在这之前基辅接受了与亲俄叛军的停火协议。

这次债券问题的核心在于合同中的一条非常条款，它规定“不管什么时候，国家债务和国家担保债务总额不得超过相当于乌克兰年度名义国内生产总值(GDP)60%的金额”。

由于乌克兰经济萎缩，本币贬值，那个水平可能已被突破--据德国商业银行分析师估计，乌克兰货币格里夫纳兑美元UAH=位于约13会是触发点。如果不是这样，乌克兰的债务与GDP之比也会在2014年底超过67%，这是国际货币基金组织(IMF)的预测。

“几乎没人怀疑这个比例会被突破，”标准银行分析师Tim Ash说。“俄罗斯可能会在这个问题上做文章，让乌克兰的日子变得非常难过。”

Ash称这个问题目前困扰着乌克兰官员，并指出财长Oleksander Shlapak近期曾在会议上表示预计俄方会要求提前还款。Shlapak称，若这种情况发生，乌克兰将动用IMF款项和央行的160亿美元储备。

但是俄罗斯即便不要求乌克兰还债，也有其他办法可以在与乌克兰对话时占得上风。

**俄罗斯的影响力**

俄罗斯非常精明，其债务结构为英国法律管辖的欧洲债券，可以在英国法院执行。所以即便俄罗斯不要求偿债，在持有乌克兰近五分之一未偿付债券的情况下，如果乌克兰被迫走上债务重组之路，俄罗斯也将对其拥有巨大影响力。

因此，乌克兰想把债务重组拖到2015年12月救援债券到期，以避免在重组谈判桌上遭遇俄罗斯，这也是讲得通的。但现在看起来，乌克兰坚持不了那么久。

“我认为俄罗斯不想加快偿付，因为乌克兰没有还债的储备金。俄罗斯希望进入重组谈判，从而对最终结果拥有话语权，”法国巴黎银行(BNP Paribas)新兴债务策略主管David Spegel称。

“因此(IMF和欧盟)不愿意推进债务重组，这是最大的阻碍之一。”

普京对乌克兰的影响力也给国内带来风险。乌克兰违约将损害俄罗斯银行，其中部分银行实力已经被西方制裁削弱。

分析师称，俄罗斯银行还持有大量乌克兰债券，但难以具体量化。乌克兰若违约，基本肯定会给它们造成损失。

**“恶债”**

随着乌克兰财政恶化，债市开始反映了债务重整。许多人认为，有了希腊经验后，IMF没道理继续向一个没有让债务持有人分担痛苦的国家提供资金。

Oxford Economics全球总经主管Gabriel Sterne表示，希腊在2012年到期的120亿欧元债券，因金额太大而无法支付，使得希腊发生违约。至于乌克兰，眼下俄罗斯债券是最大的付款，这还没算到50亿美元左右的天然气帐款。

“乌克兰在某个时点必须承认其债务将无法支撑下去，对我来说，30亿美元的款项就是那个时点，”Sterne表示。“我认为该笔债款将无法全数偿还。”

迄今，没有迹象显示乌克兰计划倒债，不过有些人已呼吁乌克兰就该这么做。

乔治城大学(Georgetown University)法律教授Anna Gelpern是当中的知名人士，建议乌克兰拒绝对这类“恶债”还款。

Gelpern并称，英国议会和法院应该要拒绝强制执行欧洲债券的合约。

这似乎是不太可能的。法国巴黎银行的Spegel表示，违约除了造成信誉受损外，法院很少会对“恶债”争论背书。

而且近来没有任何政府这么做过，甚至伊拉克在海珊(萨达姆侯赛因)被推翻后，以及南非种族隔离政策过后，有理由这么做的政府也没有做过。

“尽管这是亚努科维奇所欠下的债务，也有人声称他此举可能不是为了公共的利益...但他是一位民选总统的事实，让这种争论在法院上可能站不住脚，”Spegel表示。

其他人则认为，对恶债上诉的法律行动将会旷日费时，且可能在其间触发其他欧洲债券发生交叉违约。

“对乌克兰来说，最简单的办法可能就是提早还钱，”渣打银行的Ash表示。(完)

(编译 白云/朱晓军/戴素萍 审校 徐文焰/艾茂林/杜明霞)

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