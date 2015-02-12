外交消息人士称就乌克兰危机进行的会谈有望达成协议（更新版）

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路透明斯克2月12日 - 外交消息人士周四表示，乌克兰、俄罗斯、德国和法国领导人在就乌克兰冲突问题举行通宵谈判后，可能接近达成协议。

这一会谈在白俄罗斯首都明斯克举行，持续时间超过12个小时，尚不清楚会谈细节。一位消息人士称有望达成协议，另一位消息人士称可能会签署一份文件。

但消息人士表示，这份文件可能是联合声明，而非全面协议，而且可能由等级较低的官员、而不是上述国家的领导人签署。

不过消息人士称，任何协议都将被发送给“联络小组”。乌克兰亲俄叛军代表是联络小组成员，而他们的参与至关重要。

此次峰会是法国与德国提议在白俄罗斯举行的，旨在尝试终结乌克兰东部的战乱。

德国总理默克尔、法国总统奥朗德、乌克兰总统波罗申科与俄罗斯总统普京从周三傍晚开始开会，一直到周四上午，持续时间比预期长一些。

会谈结果料将影响到周四的欧盟布鲁塞尔峰会。峰会议程中包括制裁俄罗斯的问题。

乌克兰总理亚采纽克周三表示，希望在未来48小时内能够与国际货币基金组织(IMF)达成纾困协议；IMF总裁拉加德指出，她将在周四发表声明。(完)

(编译 杜明霞/徐文焰；审校 蔡美珍)

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