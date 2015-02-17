乌克兰叛军称基于道义无法不与政府军争夺杰巴利采韦

路透乌克兰顿涅茨克2月17日 - 乌克兰叛军代表Denis Pushilin周二表示，基于道义，亲俄分离主义份子不能停止设法攻下乌克兰东部城镇杰巴利采韦(Debaltseve)，因为这是内部领土，必须还击乌克兰政府军的攻击。

“我们没有权利(停止为杰巴利采韦而战)。这甚至是道义所需。它是内部领土，”Pushilin在叛军重镇顿涅茨克向路透表示。

“我们必须对攻击予以反击，设法摧毁敌方的战斗阵地...我们准备好随时(开始撤走重型武器)，我们为双方同时撤军做好了一切准备。我们不会单方面行动--那只会让我们的士兵成为攻击目标。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。