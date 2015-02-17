乌克兰叛军称基于道义无法不与政府军争夺杰巴利采韦

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透乌克兰顿涅茨克2月17日 - 乌克兰叛军代表Denis Pushilin周二表示，基于道义，亲俄分离主义份子不能停止设法攻下乌克兰东部城镇杰巴利采韦(Debaltseve)，因为这是内部领土，必须还击乌克兰政府军的攻击。
“我们没有权利(停止为杰巴利采韦而战)。这甚至是道义所需。它是内部领土，”Pushilin在叛军重镇顿涅茨克向路透表示。
“我们必须对攻击予以反击，设法摧毁敌方的战斗阵地...我们准备好随时(开始撤走重型武器)，我们为双方同时撤军做好了一切准备。我们不会单方面行动--那只会让我们的士兵成为攻击目标。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。