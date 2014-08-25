乌政府举行阅兵式庆祝独立 亲俄叛军展示战俘予以回应

路透基辅/顿涅斯克8月24日 - 乌克兰周日为庆祝独立在基辅举行阅兵式，公然表现出对俄罗斯的蔑视，亲俄反叛势力则在主要据点街道上展示俘获的乌政府军，以示抗议。

这两件针锋相对的事件突显出如果周二俄总统普京与乌总统波罗申科举行数月以来的首度会晤时，乌方想要达成妥协，双方将必须弥合的分歧。

德国总理默克尔周六到访基辅，试图为达成和平协议铺路。她表示，周二的会谈不大可能实现突破。

基辅政府军正在努力挫败亲俄反叛势力在乌东部的叛乱行动，周日在叛军主要据点顿涅斯克附近能听到密集的炮火声。

在分裂势力控制的顿涅茨克，公共广播系统播出周日有大约100名据称为乌克兰战俘的人被游街示众，走过市中心的列宁广场。

这些人显得肮脏不堪，胡子拉碴，经过时都低着头。一些人的胳膊和头上扎着绷带。叛军士兵枪上刺刀，在一旁押解。

围观的人高喊着“法西斯分子”或者“杀人犯”，一些人还向战俘投掷瓶子。两辆街道清扫车跟在队伍后面洒水，用这种夸张的姿态暗示这些人都不干净。

周日稍早，一些炮弹落在顿涅茨克最大一家医院所在地，但乌克兰当局否认将平民区作为打击目标。

外交人士表示，普京和波罗申科周二将要在白俄罗斯首都明斯克举行的会晤，可能为结束冲突提供绝佳机会。

明斯克的会晤“当然不会带来突破”，默克尔对德国电视一台(ARD)表示。“但如果想要找到解决办法，双方必须得谈一谈。”

欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)将参加此次会议以帮助斡旋。阿斯顿周日表示，此次会晤将提供“一个不容错过的机会”。(完)

(编译 白云/郑茵 审校 李婷仪/于春红)

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