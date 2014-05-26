乌克兰亲俄分离主义者迫使顿涅茨克机场关闭

路透乌克兰顿涅茨克5月26日 - 乌克兰东部城市顿涅茨克Sergei Prokofiev机场的代表称，亲俄武装分离主义者周一迫使该机场关闭。一天前，这些分离主义者阻止了该地区大多数选民参加总统选举投票。

周日的总统选举中，顿涅茨克和卢甘斯克两地的投票站中只有约20%正常运作，很多选民因担心安全问题而留在了家里。拥有100万人口的顿涅茨克市没有投票站开放。

顿涅茨克Sergei Prokofiev机场媒体服务负责人Dmitry Kosinov表示，数十名“顿涅茨克人民共和国”的武装代表周一早间来到机场，要求乌克兰士兵撤离。

这些乌克兰士兵在Sergei Prokofiev机场巡逻。“武装人员出现在机场范围内。这就足以让我们根据安全原因暂停机场的工作。”Kosinov在声明中称，并表示没有发生暴力。不清楚该机场何时会重新开放。

在现场的路透记者称，周一上午看到三辆军用卡车搭载着数十名手持冲锋枪的分离主义者前往该机场，此前他们通过了警察的路障。

分离主义者的发言人指出，目前在该机场的是“东部”营；该营上周五在顿涅茨克西部参加了与乌克兰民兵组织的战斗，战斗中至少两人丧生。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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