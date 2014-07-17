马来西亚客机在乌克兰交战区被击落 机上295人全部遇难

路透乌克兰7月17日 - 周四一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，造成机上295人全部遇难。西方支持的乌克兰当局和亲俄叛军之间的紧张局势急速升温。

乌克兰谴责“恐怖分子”使用地对空导弹击落客机。该客机航班号MH-17，是从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的马航波音777飞机。

在顿涅茨克人民共和国的叛军领袖否认是他们所为，尽管几乎在同时其军事领导人表示，击落了一较小的乌克兰运输机。这是本周他们第三次击落飞机。

一叛军领导人表示，是乌克兰军方击落的飞机，叛军的装备没有能力击落在一万米高空飞行的飞机。乌克兰官员则表示，不是他们军队所为。

“MH-17客机坠毁不是一个事故或灾难，这是恐怖袭击。”乌克兰总统Petro Poroshenko在推特上表示。

消息传来之时，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马正在通话讨论周三欧盟和美国对俄罗斯实施的新一轮经济制裁。白宫称奥巴马在通话中警告，如果俄罗斯在乌克兰问题上不改弦更张，将会有进一步制裁。

马来西亚客机被击落的消息发布后，债市应声大涨，股市挫至日低，金价走强。

**残骸散落 尸横遍野**

路透记者在离俄罗斯边境约40公里处的乌克兰Grabovo村看到飞机残骸还在燃烧，尸横遍野。残骸上可见马来西亚航空的红蓝标记。

马来西亚航空表示，空管人员在1415GMT同MH17航班失联，当时该航班正经乌克兰东部，向俄罗斯边境飞行。机上有280名乘客和15名机组人员。飞行记录数据显示，该航班消失前在33,000英尺高空飞行。

国际文传电讯社援引乌克兰内政部顾问称，马来西亚客机坠毁死亡人数超过300人，包括23名美国公民。

“当时我在田里干活，在我拖拉机上，我听到飞机的声音，然后就是一声巨响，”一Grabovo当地人向路透表示，“之后我看到飞机坠毁，一分为二，浓烟滚滚。”

一急救人员表示，至少已经发现100具尸体，飞机残骸散落在方圆逾15公里的范围内。

国际文传电讯社报导称，乌克兰东部亲俄的分裂主义者表示他们已经找到坠毁马来西亚客机“黑匣子”。

马航客机被击落后，包括法国航空、德国汉莎航空和俄罗斯洲际航空等多家航空公司已经决定避免飞经乌克兰东部上空。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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