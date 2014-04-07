乌克兰逾期在即 仍未支付俄罗斯天然气费用

法国极左翼候选人梅朗雄举行大型集会 法国大选进入冲刺阶段
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
路透莫斯科4月7日 -俄罗斯天然气巨擘Gazprom周一称，眼看就要逾期(周一2000GMT)，乌克兰仍未向其支付天然气费用。乌克兰欠有该公司22亿美元燃气费。
乌克兰政府称，俄罗斯因为政治原因上调了对乌的天然气价格。
Gazprom发言人拒绝透露如果乌克兰逾期未结算月度天然气费用，将对其采取什么行动。每个月的第七天是结算日。
乌克兰以前出现过逾期不付费也没受到惩罚的情况，但Gazprom曾表示，如果出现逾期，有可能要求乌克兰以后预付费用。
Gazprom上周将对乌克兰的天然气价格调涨80%，至每千平方米485美元，但对其它欧洲客户的收费水平是370-380美元。
俄罗斯满足欧洲总天然气需求的30%，俄运至欧洲的天然气有一半是通过乌克兰运送。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。
路透北京4月14日 - 中国中央电视台(CCTV)报道，中国国际航空公司将从本周五晚间起暂停从北京至平壤的航班。 但CCTV没有说明停飞的原因。 这则发布在CCTV网站上的新闻未说明消息的来源；另外由于这是下班时间，不能立即联系到中国国航进行置评。 CCTV报道称，北京至平壤的最后一个航班是在本周五，返回北京的航班在周五晚间抵达。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)