乌克兰逾期在即 仍未支付俄罗斯天然气费用

中国国航周五晚间起暂停北京至平壤的航班--CCTV

路透北京4月14日 - 中国中央电视台(CCTV)报道，中国国际航空公司将从本周五晚间起暂停从北京至平壤的航班。 但CCTV没有说明停飞的原因。 这则发布在CCTV网站上的新闻未说明消息的来源；另外由于这是下班时间，不能立即联系到中国国航进行置评。 CCTV报道称，北京至平壤的最后一个航班是在本周五，返回北京的航班在周五晚间抵达。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)