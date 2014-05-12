乌克兰东部反叛势力宣布在自治公投中大获全胜

路透顿涅茨克/斯拉夫扬斯克5月12日 -乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。

主要地区的临时投票主办者周日表示，近90%民众投票赞成自治。

在投票尚未结束前，一位分离分子领导人表示，该地区将在公投后成立自己的政体和军队。此举将正式宣告该地区与乌克兰分裂。上个月，武装分子占领了十余个东部城镇的政府大楼。

另一人表示，投票仅仅显示东部希望决定自身命运，不论是留在乌克兰、自治还是归属于俄罗斯。

“百分之八十九，就是这样，”在问及选举结果时，顿涅茨克的分离分子选举委员会主管RomanLyagin通过电话表示。亲西方的乌克兰政府已经指责这次公投是非法的。

一些地区临时投票站充斥着节日般的气氛，掩饰了公投可能带来的严重后果。在另一些地区，分离主义份子和军队之间为了选票问题和电视塔的控制权而爆发冲突。

20岁的大学生ZhenyaDenyesh早上在斯拉维扬斯克的一所大学进行了投票。他说，“我们都希望生活在我们自己的国家里。”但被问到他认为公投后会发生什么时，他答道，“还是会打仗的。”

在东南部港口城市马里乌波尔(Mariupol)，50万人口只有八个投票中心。投票人群的队伍绵延数百米；人们情绪高昂，一个投票中心由于投票人数太多而把投票箱搬到了大街上。上周马里乌波尔曾爆发激烈战斗。

而在东部郊区，乌克兰军队士兵在投票开始一小时后查封了他们宣称为伪造的选票并拘留两人。这些选票上都已填写了“赞成”。

这些士兵拒绝将这两人移交给上门要人的警察，称他们不相信警方。他们一直等待国家安全官员前来审讯和逮捕这两人。

在斯拉维扬斯克外围地区的一座电视塔周围爆发了战斗，然后人们很快开始突破伐倒的树木、轮胎和机器等路障的阻碍赶往投票站。乌克兰国防部称有一名军人受伤。西方称投票是俄罗斯政府策划的。

国际文传电讯社-乌克兰新闻社报导称，后来有一人据报在东部城镇克拉斯诺阿梅斯克(Krasnoarmeisk)的冲突中丧生。目前已有数十人在乌克兰国内的冲突中丧生，而且人数每天都在增加。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰；审校 戴素萍/李爽)

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