乌克兰东部亲俄反对派一致同意5月11日举行独立公投

日本自民党二号人物将出席一带一路峰会 暗示中日关系改善

路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。