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时事要闻 | 2014年 5月 8日 星期四 18:24 BJT

乌克兰东部亲俄反对派一致同意5月11日举行独立公投

路透乌克兰顿涅茨克5月8日 -自称顿涅茨克人民共和国的一领导人称，亲俄的分裂分子一致投票同意在5月11日于乌克兰东部就独立议题举行全民公投。

“我们刚刚在人民委员会投票...一致通过公投日期。将在5月11日举行全民公投。”反对派领袖DenisPushilin向记者表示。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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