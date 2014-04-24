乌克兰“巧克力大王”有望在首轮总统选举中获胜--民调

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透基铺4月23日 - 周三公布的一项民意调查显示，乌克兰“巧克力大王”波罗申科（Petro Poroshenko）有望在5月25日的首轮总统选举中直接胜出。
民调结果显示，打算投票支持波罗申科的受访民众比例占48.4%，仅略低于50%的半数标准，首轮大选中如有候选人得票超半数，将无需举行第二轮投票。乌克兰前总理季莫申科目前的支持率为14.0%。
波罗申科目前在国会担任独立议员，支持过推翻了亚努科维奇的亲欧示威活动，他曾在多届政府担任外交部长、经济部长等职务。
波罗申科的支持率较一个月前的36.2%明显上升，与前拳王克利奇科（Vitaly Klitschko）退出竞选转而支持他有关系。季莫申科较一个月前的支持率12.0%上升了两个百分点。
目前参加乌克兰总统选举的候选人共有23人。如果没人在首轮投票中获得超过超50%的选票，那么则会在三周后的6月15日举行第二轮投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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