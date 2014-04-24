乌克兰“巧克力大王”有望在首轮总统选举中获胜--民调

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基铺4月23日 - 周三公布的一项民意调查显示，乌克兰“巧克力大王”波罗申科（Petro Poroshenko）有望在5月25日的首轮总统选举中直接胜出。
民调结果显示，打算投票支持波罗申科的受访民众比例占48.4%，仅略低于50%的半数标准，首轮大选中如有候选人得票超半数，将无需举行第二轮投票。乌克兰前总理季莫申科目前的支持率为14.0%。
波罗申科目前在国会担任独立议员，支持过推翻了亚努科维奇的亲欧示威活动，他曾在多届政府担任外交部长、经济部长等职务。
波罗申科的支持率较一个月前的36.2%明显上升，与前拳王克利奇科（Vitaly Klitschko）退出竞选转而支持他有关系。季莫申科较一个月前的支持率12.0%上升了两个百分点。
目前参加乌克兰总统选举的候选人共有23人。如果没人在首轮投票中获得超过50%的选票，那么则会在三周后的6月15日举行第二轮投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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