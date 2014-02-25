《热点透视》援助乌克兰 欧盟责无旁贷

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon 编译 张若琪
路透伦敦2月24日 - 欧盟居间斡旋促使乌克兰当局与反对派达成协议，结果导致总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)政权垮台。在俄罗斯恼怒和美国缺席的情况下，欧盟现必须出面领导援助乌克兰濒临破产的经济，首先得决定何时行动，以及如何出手。
基辅形势严峻。外汇储备快速消融，乌克兰货币(hryvnia)尽管理论上与美元挂钩，但币值却直线下滑。经济走向衰退，庞大的预算及经常帐赤字仍在不断上升。
根据标准普尔，该国今年单是公共部门，就需130亿美元来偿还外债。之前俄罗斯许诺提供150亿美元金援，引诱乌克兰前政权拒绝与欧盟签订一项协议。俄罗斯已贷出30亿美元，但如果俄总统普京不满意乌克兰的下任政府，可能就不会兑现剩余的金援。
欧盟无法全数提供稳定乌克兰经济所需的大约200亿美元。不过可提供其获得国际货币基金组之(IMF)援助协议所需的政治支援。几个月前基辅才拒绝了IMF援助计划的条件：终止天然气补贴、货币自由浮动以及肃贪。
虽然在某个时点必须实施这套计划，但对外国贷款方来说，当前还不是时候，否则会伤害消费者和企业。要磋商严肃的改革，需待乌克兰有合法政府上台。那必须等到5月25日的选举以后。
乌克兰能再蹉跎三个月吗？调整汇率政策的决定无法拖延那么久。最合理的选项，亦即放弃钉住汇率制，可能导致其本币立即暴贬逾30%。那样的话，欧盟和IMF恐怕就得提供紧急过渡性贷款了。而且其后采取某种形式的债务重组看来势不可免。
唯有在更广泛政治基础上设计出的纾困方案才有意义。欧盟必须清楚声明，长期而言乌克兰可以期望加入欧盟，同时需确保俄罗斯继续参与进来。多年来这两项目标似乎互不相容，但此次动乱可能已改变了这种情形。(完)
(译文审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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