《热点透视》乌克兰事件狙击欧盟银行业复苏计划

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 洪曦

路透伦敦3月4日 -乌克兰危机，让欧洲银行业的复苏大计受到了干扰。除了奥地利的Raiffeisen之外，西欧银行很少对乌克兰有高比例的风险敞口。不过，对于法国兴业银行(SOGN.PA)、德国商业银行(CBKG.DE)、意大利裕信银行(Uni Credit)和KBC(KBC.BR)等觊觎中欧和东欧的大型金融机构来说，它们原本希望能够借助这些快速增长的高利润市场来填补国内低迷的回报率。但随着俄罗斯冲西方摆开架势，经济、货币和政治风险显露无疑。

以Stoxx-600银行业指数来衡量，3月3日当天，所有在中欧和东欧分布业务的银行均受到冲击，其市值总共蒸发了近280亿欧元，指数跌幅达到2.4%。Raiffeisen Bank International(RBIV.VI)、法国兴业银行和德国商业银行分别重挫8.9%、6.4%和5.6%。但俄罗斯的银行业损失最为惨重，Sberbank(SBER.MM)和VTB(VTBR.MM)的跌幅都在16%。

直到前段时间，多头还都能讲出值得投资Sberbank和VTB的理由。两家银行合计占到俄罗斯银行业资产的45%，这是一个举足轻重的数字。俄罗斯人存款的近一半都存放在Sberbank。该行的股东权益报酬率(ROE)达到21%，净利差(NIM)为5.8%。

这样的数字，足以让任何一家银行的老总垂涎三尺了。现在，银行业面临最头痛的问题是回报远低于权益成本，2013年法兴的ROE只有4.4%，对于执行长法国兴业银行首席执行官弗雷德里克.乌代阿(Frederic Oudea)来说，在罗马尼亚和俄罗斯这样的地方发展业务，要比削减成本或冒着风险收购理想多了。Raiffeisen则从俄罗斯赚到了集团运营利润的27%，另有8%从是乌克兰身上得到的。

乌克兰与俄罗斯之间的剑拔弩张改变了一切。卢布大幅下跌，削弱了各家银行从俄罗斯得到的获利，该国的保护性加息也可能会损及经济成长。俄罗斯经济已在放缓，在西方国家的经济报复和资本外套的情况下，也许还会进一步恶化。消费者信心也受到打压。大体上看，似乎情况可控：比如法兴银行，该行只有4%的贷款和10%的营业利润来自俄罗斯。但危机将会让回报率长期偏低。这在提醒我们，当寻求境外机会的时候，政治风险并不仅仅关乎奖金上限和杠杆比率。(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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