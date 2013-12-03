国内债务危机隐现 乌克兰总统访华寻求贷款和投资

路透基辅12月2日(记者 Pavel Polityuk) - 乌克兰总统亚努科维奇(ViktorYanukovych)周二将前往中国，寻求贷款和投资。此前，他决定不与欧盟签署贸易协议的做法引发大规模抗议。

示威者周一封锁了基辅的政府主要办公大楼，且使交通陷于瘫痪，意在迫使亚努科维奇下台。此前，成千上万的示威者周日举行示威，抗议亚努科维奇不与欧盟合作，却转向俄罗斯。乌克兰的货币、债券以及股价均承压。

但欧盟与俄罗斯争相拉拢乌克兰迄今尚没有缓解其隐现的债务危机。亚努科维奇周一在国家电视台上表示，将对中国进行访问。

乌克兰智库潘塔研究中心的VolodymyrFesenko表示：“亚努科维奇试图表明，欧盟和俄罗斯不是乌克兰唯一可能的合作伙伴。”

但他也表示，中国政府现在或许要求确保乌克兰的政治和经济稳定，称：“乌克兰不太可能（从中国）获得直接的经济援助。”

中国政府此前曾向乌克兰提供价值100亿美元的贷款，但乌克兰政府必须在2014年筹得逾170亿美元，以支付天然气费用和偿还债务。

包括私营部门在内，乌克兰明年必须偿还逾600亿美元，相当于其国内生产总值的三分之一。

反对派领导人周日呼吁亚努科维奇及其政府辞职。

乌克兰另一名政治分析人士GlebVyshlinsky表示：“现在进行海外访问时机不好。总统不在或使与反对派的对话变得更为困难。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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